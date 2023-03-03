Batı’da altılı masa hüsranı

Her fırsatta Türkiye karşıtlığına soyunan dünya medyası, seçim sürecini de yakından takip ediyor. Yaptıkları her haberde açıkça Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan karşıtlığına soyunan Batı medyası son zamanlarda dikkatini Altılı Masa'ya çevirmiş durumda. Ancak önceki akşam gerçekleştirilen Altılı Masa sonrasında ortak adayın çıkmaması ve dün İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in açıklamalarının ardından ABD ve Avrupa basını adeta hüsrana uğradı.ABD merkezli Bloomberg ajansındaki haberde önceki gece düzenlenen Altılı Masa toplantısı ele alındı. Daha önce "2023 yılında dünyanın en önemli seçimi Türkiye'de olacak" ifadelerini kullanan Bloomberg, toplantıyı ele aldığı haberinde "Muhalefetin parlama zamanı, liderlik tartışmasıyla krize dönüyor" başlığını kullandı. Gazete, Türkiye'nin muhalefetinin Başkan Erdoğan'ın karşısında ortak bir aday üzerinde anlaşmaya varamadığı ve bir kriz içinde olduğunu yazdı. Aday krizinin ise muhalefetin Erdoğan'a karşı zafer elde etme şansını düşürdüğü itiraf edildi.Bloomberg'deki haberde ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklama ile seçimlerin erteleneceği yönündeki spekülasyonları boşa çıkardığı belirtildi. Öte yandan geçtiğimiz günlerde "Batı'nın çıkarlarının 6'lı koalisyonun iktidara geçmesinde olduğunu" yazan İngiliz Reuters ajansı, İyi Parti Lideri Akşener'in "Kumar masasına oturmayacağız" ifadelerine yer vererek gelişmeyi son dakika olarak okurlarına duyurdu.Ajans ayrıca "İyi Parti muhalefet ittifakından çekileceğinin sinyallerini verdi. Türkiye'de muhalefet parçalandı" ifadelerini kullandı. İngiliz Reuters ajansındaki bir diğer haberde ise anketlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a desteğin arttığına yer verildi. Yapılan anketlere göre asrın felaketindeki yıkımın muhalefetin beklediği kadar halk nezdinde Cumhurbaşkanı Erdoğan karşıtlığına dönüşmediğinin ortaya çıktığı kaydedildi.