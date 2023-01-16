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Giriş Tarihi: 17.1.2023

Batı’da sistem çöktü

AA
Batı’da sistem çöktü
ABD'de hastane yönetimlerinin az personelle hizmet politikası, sağlığa erişimde eşitlik konusunda yaşanan problemler, sağlık çalışanlarını ve vatandaşları sokağa döktü. New York'ta iki hastanede görevli 7 binden fazla sağlık çalışanı protesto yürüyüşü yaptı. Yoğun bakım hemşiresi Michelle Gonzales "Üst sınıfı koruyan bu sistemden bıktık. Dar gelirliler ölüme terk ediliyor" derken acil serviste çalışan erkek hemşire Banny Nashelle "Acil servisler savaş kampına benziyor" diye isyan etti.



İngiltere'de hastanelerdeki personel eksikliği, acil servislerdeki bekleyişler sağlık sektörünü her yönden kilitledi. İngiliz Tabipler Birliği (BMA) de sağlık sistemi üzerindeki baskının "dayanılmaz ve sürdürülemez" olduğunu açıkladı.
Fransa'da da sağlık sistemi çöktü. Acil servislerde ortalama 10 saati bulan bekleme süreleri, koridorlarda yatan hastaların görüntüleri halkı isyan noktasına getirdi. Acil servislerde 31 kişi zamanında müdahale edilemediği için ölmüştü.
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Batı’da sistem çöktü
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