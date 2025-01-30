Batı’dan Trump’ın siyonist planına ret

ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'nin temizlenmesi için bölgedeki Filistinlilerin Ürdün, Mısır ve diğer Arap ülkelerine sürgün edilmesi önerisine tepkiler sürüyor. Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Gazze halkının sürülmesi fikrinin kabul edilemez olduğunu söyledi. Trump'a isim vermeden tepki gösteren Scholz, "Kamuoyunda yapılan güncel açıklamalara ilişkin şunu da açık bir şekilde söylemek istiyorum: Herhangi yeniden yerleşim planları, Gazze halkının Mısır ya da Ürdün'e sürülmesi fikri kabul edilemez" ifadesini kullandı. Scholz, İsrail ve Filistin devletinin barış içinde bir arada yaşamasının mümkün olduğu iki devletli bir çözüm olması gerektiğini ifade etti. İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares ise Trump'ın son açıklamalarını hedef alarak, Gazze'nin Filistinlilere ait olduğunu ve orada kalmaları gerektiğini belirtti. Öte yandan ABD'li Senatör Bernie Sanders de "Bunun adı etnik temizliktir ve bu bir savaş suçudur" diyerek tepki göstermişti. Çok sayıda Arap ülkesi ise bunun kabul edilemez olduğunu dile getirmişti.