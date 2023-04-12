Batılı özel birlikler Ukrayna’da

ABD Savunma Bakanlığı'nın (Pentagon) internete sızan 'çok gizli' belgeleri Washington'ın müttefikleri ile arasında gerilime yol açarken yeni bilgiler ortaya çıkmaya devam ediyor. Söz konusu belgelere göre Ukrayna'da aralarında İngiltere, Fransa ve ABD'nin bulunduğu birçok Batılı ülkenin özel askeri kuvvetleri sahada faaliyet gösteriyor. Bir yılı aşkın yayılan iddia ve spekülasyonları doğrulayan belgelerde Ukrayna'da en fazla özel kuvvete sahip ülkenin İngiltere (50) olduğu göze çarpıyor. 23 Mart tarihli belgede İngiltere'yi NATO üyesi Letonya (17), Fransa (15), ABD (14) ve Hollanda (1) takip ediyor.