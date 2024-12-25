Batılı ülkeler evsizliğe çözüm bulamıyor

Avrupalı ülkelerin içinde bulunduğu sorunlar giderek büyüyor. Almanya ve Fransa gibi ülkelerde ekonomik ve siyasi krizlerin yanı sıra kıta genelinde evsizlik gibi kronik problemler de çığ gibi büyüyor. Avrupa Birliği ülkeleri ve İngiltere'de her gece yaklaşık 1 milyon kişi sokakta uyuyor. 200 gündür hükümetin kurulamadığı Belçika yeni yıla hem koalisyon krizini aşma ümidi ile hem de evsizlere çözüm bulma beklentisi ile giriyor.

EN YÜKSEK ORAN İNGİLTERE'DE

Belçika'nın başkenti Brüksel'de evsiz sayısının 10 bini bulduğu, buna karşın barınak sayısının yetersiz olduğu ve ağır kış koşullarında ek tedbirler alınması gerektiği bildirildi. Halihazırda yalnızca 3 bin 250 kişilik barınak bulunuyor.

Belçika'da evsizlerin oranı son 4 yılda ikiye katlandı. Avrupa Birliği içinde Fransa her 10 bin kişide 30.7 evsiz ile en yüksek evsiz sayısına sahip, bunu Çekya (28,4), Almanya (25.8) ve İrlanda (25.3) takip ediyor. AB üyesi olmayan İngiltere ise Avrupa genelinde evsizliğin en yüksek olduğu ülke. Sokaklarda yatanlar veya barınma yerlerinde kalanlar da dahil her 10 bin kişiden 43'ü evsiz. İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda da dahil edildiğinde, bu sayı Birleşik Krallık genelinde yaklaşık 400 bine ulaşıyor.

ÇOCUKLAR ZOR DURUMDA

Brüksel merkezli Avrupa Evsizlerle Çalışan Ulusal Kuruluşlar Federasyonu (FEANTSA) ve Paris merkezli Abbe Pierre Vakfı tarafından yürütülen rapora göre, Avrupa Birliği (AB) ülkeleri ve İngiltere'de 399 bin 561 çocuğun barınacak bir evi bulunmuyor.