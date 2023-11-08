Batı’nın Gazze fiyaskosu derinleşiyor: Katliamcılar yalana sarıldı

İşgalci İsrail ordusu, 7 Ekim'den beri Gazze Şeridi'nde Filistinlilere karşı soykırım yapıyor. ABD en başından beri siyonist rejime tam destek veriyor. Avrupalı devletler de katliamlara göz yummakla kalmayarak İsrail'e adeta dışarıdan kalkan oluyor.Ancak işgalciler ve destekçileri 3 cephede ağır darbe almaya başladı. Katledilen bebeklerin görüntüleri dünya genelinde milyonları ayağa kaldırdı. İsrail ordusu havadan tüm saldırılarına rağmen karadan beklenen başarıyı gösteremiyor.Batı blokunun karşısına Türkiye, Çin ve Rusya gibi ülkeler başta olmak üzere birçok ülke çıkmaya başladı. Ahlaki, taktik ve stratejik olarak 3 cephede başarısızlığa gömülen İsrail, ABD ve Avrupa şimdilerde büyük bir kara propaganda başlattılar. Tek dertleri küresel çapta çöken imajlarını düzeltmek.İsrail, sanki sivilleri koruyormuş gibi gösterme çabasında beyaz bayrak açan Filistinlileri tahliye ediyor. Ancak bu bir tahliye değil. Sürgün. Tankların namluları altındaki siviller belirsizliğe sürgün ediliyor.ABD, Gazze'nin süresiz işgal edilmesine karşıymış gibi açıklamalar yapıyor. Ancak aynı ateşkese karşı çıkıyor.Avrupalı ülkelerden "İsrail, çok ileri gitti" açıklamaları geliyor. Ama İsrail'e silah başta olmak üzere her türlü desteğe devam ediyorlar.İŞGALCİ İsrail, Gazze'deki 2.3 milyon Filistinliyi tecrit etmeyi planlıyor. Gazze'dekileri Mısır'a göndermeye uğraşıyorlar. İlerleyen yıllarda da Batı Şeria'daki Filistinlileri ise Ürdün'e göndermeyi planladıkları düşünülüyor. Ancak başta Türkiye olmak üzere birçok ülke buna net bir şekilde karşı. Türkiye ayrıca iki devletli çözümü savunuyor. Ürdün tecriti savaş nedeni sayacağını açıkladı. Rusya ve Çin de Birleşmiş Milletler'de ABD'nin karşısında duruyor.