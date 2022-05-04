‘Batı’nın gönderdiği silahları vurduk’

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın Odessa yakınlarındaki bir askeri havaalanında bulunan lojistik merkezinin Onyx füzeleriyle vurulduğunu duyurdu. Yapılan açıklamada, vurulan merkezde Kiev'in ABD ve Avrupa Birliği'nden aldığı insansız hava aracı ve füzelerin bulunduğu hangarların imha edildiği belirtildi. Öte yandan Rusya Soruşturma Komitesi, Ukrayna tarafında savaşan 75 yabancı paralı asker hakkında işlem başlattıklarını belirtti.Rus askerlerinin başkent Kiev civarındaki bölgelerden çekilmesi sonrası kent hızla normale dönüyor. Güvenlik önlemlerinin azaltılmasıyla ilk olarak Kiev'deki Özgürlük Meydanı'na çıkan yollarda bulunan barikatlar kaldırıldı. Meydanda, araç trafiği de eski haline dönüyor. Toplu ulaşımın yeniden kullanılmaya başlandığı kentte, Ukraynalılar da yeniden sokağa çıkmaya başladı. Kontrol noktalarının da kaldırıldığı görüldü.Ukrayna Başsavcılığı, Rusya'nın saldırılarında, 220 çocuğun hayatını kaybettiğini, 406'dan fazla çocuğun da yaralandığını bildirdi.