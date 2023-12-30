Batı’nın iki yüzlü politikası: Almanya’dan tepki çeken Filistin kararı!

FRANSA'DA FİLİSTİN'E DESTEK GÖSTERİLERİNİN TAMAMINA YASAK GETİRİLDİ

İsrail-Filistin çatışmasının ilk günlerinde, Fransa'nın Paris ve Strazburg kentlerinde İsrail yanlısı gösterilere izin verilirken, Filistin'le dayanışma gösterileri ise "kamu düzenini bozma riski taşıdığı" gerekçesiyle Paris, Strazburg, Lyon ve Marsilya'daki yerel makamlarca art arda yasaklanmıştı.

Yasaklara rağmen Filistin ile dayanışma gösterilerinin düzenlendiği Strazburg'da 13 kişi, Marsilya'da 4 kişi ve Lyon'da 1 kişi gözaltına alındı.

Filistin'e destek gösterilerinin ülke geneline yayılmaya başlamasının ardından Fransız hükümeti, 12 Ekim'de aldığı kararla "Filistin yanlısı tüm gösterilere" kamu düzenini bozabileceği gerekçesiyle yasak getirdi.