Batı’nın iki yüzlü politikası: Almanya’dan tepki çeken Filistin kararı!

İsrail yanlısı gösterilere herhangi bir kısıtlama veya yasaklamanın olmadığı Avrupa ülkelerinde, Filistin'e destek gösterileri, güzergah dışına çıkanların gözaltına alınacağı uyarıları, yoğun polis gözetimi ve göz yaşartıcı gaz dahil sert polis müdahalesinin gölgesinde düzenleniyor.
FRANSA'DA FİLİSTİN'E DESTEK GÖSTERİLERİNİN TAMAMINA YASAK GETİRİLDİ
İsrail-Filistin çatışmasının ilk günlerinde, Fransa'nın Paris ve Strazburg kentlerinde İsrail yanlısı gösterilere izin verilirken, Filistin'le dayanışma gösterileri ise "kamu düzenini bozma riski taşıdığı" gerekçesiyle Paris, Strazburg, Lyon ve Marsilya'daki yerel makamlarca art arda yasaklanmıştı.
Yasaklara rağmen Filistin ile dayanışma gösterilerinin düzenlendiği Strazburg'da 13 kişi, Marsilya'da 4 kişi ve Lyon'da 1 kişi gözaltına alındı.
Filistin'e destek gösterilerinin ülke geneline yayılmaya başlamasının ardından Fransız hükümeti, 12 Ekim'de aldığı kararla "Filistin yanlısı tüm gösterilere" kamu düzenini bozabileceği gerekçesiyle yasak getirdi.
BERLİN POLİSİ, YILBAŞI GECESİ DÜZENLENMESİ PLANLANAN FİLİSTİN'E DESTEK GÖSTERİSİNİ YASAKLADI
Almanya'nın başkenti Berlin'de yılbaşı gecesi düzenlenmesi planlanan Filistin'e destek yürüyüşü yasaklandı.
Berlin Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Neukölln ilçesinde 31 Aralık'ta saat 22.00'de başlayıp 01.00'e kadar sürmesi planlanan "Soykırım sırasında kutlama olmaz" sloganlı yürüyüşe izin verilmeyecek.
Yasağın geçmişteki deneyimlere dayandırıldığı açıklamada, yapılan incelemeler sonucunda, gösteride halkı kışkırtıcı ve antisemitizm sloganların atılması, şiddetin yüceltilmesi ve şiddet olaylarının meydana gelme tehlikesinin bulunduğu aktarıldı.
Berlin polisinin X sosyal medya platformundan yapılan paylaşımında Sonnenalle Caddesi'nde geçen yıl polis ve itfaiye erlerine saldırı yapıldığı hatırlatılarak söz konusu caddede bu yıl havai fişek kullanımının yasaklandığı kaydedildi.