Batı’nın ikiyüzlülüğü! Siyahi Müslüman kız dövülürken sessiz kaldılar, aynı şeyi beyaz kız yaşayınca ortalığı ayağa kaldırdılar

Dünya üzerinde dini, ırkı ya da etnik kökeni nedeniyle her gün yüzlerce insan ayrımcılığa maruz kalıyor. Sosyal medyada dolaşan bir görüntü, bu ayrımcılığı ve Batı'nın ikiyüzlüğünü bir kez daha gözler önüne serdi. Bir Twitter kullancısının paylaştığı videoda ABD'de bulunan bir yemekhanedeki genç kızların acımasız kavgasına yer verildi.
SİYAHİ MÜSLÜMAN GENÇ KIZI ACIMASIZCA DÖVÜYOR
Videoda, beyaz bir kızın siyahi Müslüman bir genç kıza şiddet uyguladığı görülüyor. Şiddet eylemleri devam ederken hiç kimsenin duruma müdahale etmediği görülüyor.
BİR ANDA TEPKİ GÖSTERİYORLAR
Videonun devamında ise başka bir siyahi genç kız, şiddet uygulayan beyaz genç kızı durdurmak için kıza saldırıyor. Ancak bu defa yemekhanedeki diğer kızlar siyahi kıza 'dur' demeye başlıyor.
SOSYAL MEDYADAN TEPKİ YAĞDI
Videoyu paylaşayan sosyal medya kullancısı olayı anlatırken, "Adeta Batı'nın iyi yüzlüğününü görüyoruz" sözlerine yer verdi. Sosyal medya kullanıcılarından ise tepkiler gecikmedi. Videoyu izleyen pek çok kullancısı din, dil ve ırk ayrımına tepki göstererek kızların başta tepki göstermemesine sert çıktı.
ABD'de inanılmaz olay! Kavga ayırırken bile ırkçılık yaptılar | Video