Batı’nın ikiyüzlülüğü! Siyahi Müslüman kız dövülürken sessiz kaldılar, aynı şeyi beyaz kız yaşayınca ortalığı ayağa kaldırdılar

Dünya üzerinde dini, ırkı ya da etnik kökeni nedeniyle her gün yüzlerce insan ayrımcılığa maruz kalıyor. Sosyal medyada dolaşan bir görüntü, bu ayrımcılığı ve Batı'nın ikiyüzlüğünü bir kez daha gözler önüne serdi. Bir Twitter kullancısının paylaştığı videoda ABD'de bulunan bir yemekhanedeki genç kızların acımasız kavgasına yer verildi.

SİYAHİ MÜSLÜMAN GENÇ KIZI ACIMASIZCA DÖVÜYOR

Videoda, beyaz bir kızın siyahi Müslüman bir genç kıza şiddet uyguladığı görülüyor. Şiddet eylemleri devam ederken hiç kimsenin duruma müdahale etmediği görülüyor.