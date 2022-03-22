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Giriş Tarihi: 22.3.2022 14:49 Son Güncelleme: 22.3.2022 14:56

Batı'nın ikiyüzlülüğü! Siyahi Müslüman kız dövülürken sessiz kaldılar, aynı şeyi beyaz kız yaşayınca ortalığı ayağa kaldırdılar

Batı’nın ikiyüzlülüğü! Siyahi Müslüman kız dövülürken sessiz kaldılar, aynı şeyi beyaz kız yaşayınca ortalığı ayağa kaldırdılar

ABD'de bir yemekhanede yaşanan şiddet olayı sosyal medyaya damgasını vurgu. Bir kullancının sosyal medyada paylaştığı görüntülerde beyaz bir genç kızın siyahi müslüman bir kızı acımasızca dövdüğü ve çevredekilerin hiç ses çıkarmadığı görüldü. Ancak siyahi başka bir kız, beyaz kızı durdurmak için kıza şiddet uygulamaya başlayınca çevredekiler 'dur' diyerek tepki gösterdi. Yapılan bu ayrımcılığı izleyen pek çok kullanıcı Batı'nın ikiyüzlülüğüne tepki göstererek nefret kustu.

Dünya üzerinde dini, ırkı ya da etnik kökeni nedeniyle her gün yüzlerce insan ayrımcılığa maruz kalıyor. Sosyal medyada dolaşan bir görüntü, bu ayrımcılığı ve Batı'nın ikiyüzlüğünü bir kez daha gözler önüne serdi. Bir Twitter kullancısının paylaştığı videoda ABD'de bulunan bir yemekhanedeki genç kızların acımasız kavgasına yer verildi.

SİYAHİ MÜSLÜMAN GENÇ KIZI ACIMASIZCA DÖVÜYOR

Videoda, beyaz bir kızın siyahi Müslüman bir genç kıza şiddet uyguladığı görülüyor. Şiddet eylemleri devam ederken hiç kimsenin duruma müdahale etmediği görülüyor.

BİR ANDA TEPKİ GÖSTERİYORLAR

Videonun devamında ise başka bir siyahi genç kız, şiddet uygulayan beyaz genç kızı durdurmak için kıza saldırıyor. Ancak bu defa yemekhanedeki diğer kızlar siyahi kıza 'dur' demeye başlıyor.

SOSYAL MEDYADAN TEPKİ YAĞDI

Videoyu paylaşayan sosyal medya kullancısı olayı anlatırken, "Adeta Batı'nın iyi yüzlüğününü görüyoruz" sözlerine yer verdi. Sosyal medya kullanıcılarından ise tepkiler gecikmedi. Videoyu izleyen pek çok kullancısı din, dil ve ırk ayrımına tepki göstererek kızların başta tepki göstermemesine sert çıktı.

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Batı'nın ikiyüzlülüğü! Siyahi Müslüman kız dövülürken sessiz kaldılar, aynı şeyi beyaz kız yaşayınca ortalığı ayağa kaldırdılar
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