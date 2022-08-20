Batı’nın siyasi skandalları bitmek bilmiyor! Bu olaylar gündeme damga vurdu

MACRON'A LOBİCİLİK SUÇLAMALARI

Fransa'da ise bu yıl vergi yolsuzluğu, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un lobicilik yaptığı iddiaları ve bir bakana yönelik taciz suçlamaları gündemi işgal etti.

Senatonun 17 Mart'ta kamuoyuyla paylaştığı bir raporda, Elysee Sarayı ve hükümet için danışmanlık görevleri yürüten ABD merkezli McKinsey'nin son 10 yıldır kurum vergilerini ödemediği belirtildi. Raporda ayrıca 2018-2021'de McKinsey ile yapılan sözleşmelerin bedelinin iki katından fazla artarak 1 milyar avronun üzerine çıktığı kaydedildi.

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Senato'nun McKinsey'e yönelttiği yolsuzluk suçlamalarının doğru olmadığını savunsa da Fransa'da "McKinsey Yolsuzluğu" tartışmaları, Macron'un önüne sıklıkla çıkıyor.

Son cumhurbaşkanlığı seçimi kampanyasında da Mckinsey iddiaları, muhalifler tarafından çoğu kez gündeme getirildi. Ülkede patlak veren bir diğer skandal ise The Guardian gazetesine sızdırılan mobil taksi firması Uber'e ait belgelerde Macron'un isminin geçmesi oldu.

2014'te ekonomi bakanıyken Macron'un Uber yöneticileriyle lobicilik faaliyetleri yürüttüğü ileri sürüldü.