Giriş Tarihi: 2.1.2022

Batı’nın yeni ırkçılık formu İslam düşmanlığı

‘Avrupa İslamofobi Raporu 2020’ye göre kıtadaki Müslümanlar dini kimlikleri nedeniyle ciddi mağduriyetler yaşıyor. Pandemi döneminde Avrupa’daki İslam karşıtlığı, Müslümanlara yönelik şiddeti artırdı. Medya ve siyaset İslamofobik saldırılara aracı oldu