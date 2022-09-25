Batı’ya çifte standart tepkisi

Birleşmiş Milletler (BM) 77. Genel Kurulu görüşmeleri için New York'ta bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'nin önde gelen düşünce kuruluşlarından Dış İlişkiler Konseyi'nde konuştu. Bakan Çavuşoğlu, Yunanistan'ın Ege Denizi'nde Türkiye'ye yönelik düşmanca eylemlerde bulunduğunu ve Türk F-16'lara radar kilidi attığını hatırlattı. Çavuşoğlu, "Kimse bu provokasyonlardan bahsetmiyor, sadece Türkiye'nin haklı tepkilerini duyuyoruz, eşit muamele görmüyoruz. Mesela Hindistan, S-400 füzesi alınca yaptırımlardan muaf tutuldu ama Türkiye'ye bu yüzden CAATSA yaptırımları uygulanıyor" değerlendirmesini yaptı. Çavuşoğlu "ABD ile ilişkilerimiz hiçbir zaman kolay olmadı ama sağlam bir temel üzerine inşa edilmiş durumda. Çeşitli alanlarda birlikte çalışırsak çok şey başarabiliriz" dedi. Türkiye'nin Biden yönetimi ile anlaşmazlıkları çözmek için yapıcı bir şekilde çalıştığını anlatan Çavuşoğlu, "ABD üç ana sorunu çözebilirse ortak çıkarlarımızın olduğu çeşitli alanlarda birlikte çok şey yapabileceğimizi düşünüyorum" ifadesini kullandı. ABD'deki bazı lobilerin Türkiye ile ilişkilere adil olmayan bir şekilde olumsuz etkisinden bahseden ve bu durumdan üzüntü duyduklarına dikkati çeken Çavuşoğlu, "Bu lobiler yüzünden ABD bazı konularda Türkiye'ye karşı çifte standartlı bir yaklaşım izliyor" dedi.Türkiye ile ABD arasındaki 3 sorunu ABD'nin PKK/PYD/YPG terör örgütüne desteği, FETÖ ve CAATSA yaptırımları olarak sıralayan Çavuşoğlu, "Bu sorunlar bizim için milli güvenlik meselesi ve bir müttefik olarak ABD'nin ulusal güvenlik endişelerimize saygı duymasını bekliyoruz. Terörle mücadelede destek bekliyoruz. Bir terör örgütünü başka bir terör örgütüyle mücadele için kullanmak kesinlikle kabul edilemez ve tehlikeli" görüşünü dile getirdi. Türkiye'nin göç, enerji güvenliği, gıda güvenliği ve terör gibi küresel zorluklarla mücadelede doğrudan yer aldığını anlatan Çavuşoğlu, bu konularda aktif politikanın bir seçim değil, stratejik bir zorunluluk olduğunu söyledi.