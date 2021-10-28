Bavulunu toplayanlar oldu

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
, katıldığı bir televizyon programında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bakan Çavuşoğlu 10 büyükelçinin imzaladığı haddini aşan bildiriye ilişkin, "10 büyükelçinin yaptığı açıklama kabul edilemez. Cumhurbaşkanımız 'Büyükelçilerin sınır dışı edilmesi için çalışmaları başlat' dedi. Biz bunların hazırlıklarını yaptık. Ülke ve milletin kabul edemeyeceği bir davranışta bulundular. Viyana Sözleşmesi
'ne göre bu bizim hakkımızdır. Cumhurbaşkanımızın Eskişehir
konuşmasında sonra bir panik başladı" ifadelerini kullandı.
BURADA KALMAZ:
Çavuşoğlu, sürecin devamına ilişkin "Bu burada kalmaz, 'Biz bunu yaptık' olmaz. Bunun peşinde olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamaları şöyle:
'HADLERİNİ BİLDİRİN' DEDİM:
Hemen arkadaşlarımıza talimat verdim ve hepsini çağırıp 'Hadlerini bildirin' dedim. Arkadaşlarımız da çağırdılar. Viyana Sözleşmesi'nin 41. maddesini hatırlatarak hadlerini aştıklarını söylediler. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatının ardından büyükelçilikler de panik havası yaşadı. Cumhurbaşkanımızın Eskişehir'deki milletimizin hissiyatını yansıtan bu konuşmasından sonra panik daha da derinleşti. Sayın Cumhurbaşkanımız net bir şekilde söyledikten sonra bavullarını toplamaya başlayanlar da olmuş. Sonuçta bir panik havası başladı. Bu açıklamayı yapanlar nasıl geri dönebiliriz, bunu nasıl düzeltebiliriz arayışlarına girdiler.
ÜLKEMİZİN ONURUNU ÇİĞNETMEYİZ
: Kimsenin Türkiye
'nin içişlerine karışma hakkı ve yetkisi yoktur. Bu olayın G-20
ile bir alakası yok. Bazı ülkelerin büyükelçileri başkentlerine sorarak açıklama için onay aldı. Özellikle ABD
Büyükelçisi'nin Washington
'dan ve Dışişleri Bakanlığı
'ndan onay aldığını biliyoruz. Bu süreçte de gördüler ki artık Türkiye'ye kimse ne parmak sallayabilir ne Türkiye'nin içişlerine karışabilir. Bu konuda Cumhurbaşkanımızın liderliğinde kararlı duruşumuzu da sonuna kadar devam ettireceğiz. Ülkemizin, milletimizin onurunu kimseye çiğnetmeyiz. Bu olay burada kalmayacak. Biz bunun peşinde olmaya devam edeceğiz. Dışişleri Bakanlığı olarak gerekli tedbirleri de alacağız. ANKARA
'BİR GECE ANSIZIN GELEBİLİRİZ'
ÇAVUŞOĞLU, Suriye
'deki gelişmelerle ilgili "Suriye'de ABD'nin bulunduğu yerlerde ABD, Rusya
'nın bulunduğu yerlerde Rusya bu PKK teröristlerini 30 kilometre aşağıya götüreceklerdi. Şu ana kadar sözlerinde durmadılar. Bunlar böyle. Biz sözümüzde dururuz. Bir anlaşmaya imza attığımız zaman gereğini yaparız. Sözlerinde durmadılar. Tam tersi ABD bunlara destek vermeye devam etti. Böyle durumda kendimiz gereğini yapmamız lazım. Olası bir operasyona ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan gerekli açıklamaları yaptı. Cumhurbaşkanımızın bir sözü vardır: "Bir gece ansızın gelebiliriz" dedi.
BİDEN İLE GÖRÜŞME GLASGOW'DA OLACAK
Bakan Çavuşoğlu, "ABD Başkanı Joe Biden ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görüşmesine ilişkin teklif ABD'den geldi. Öyle görünüyor ki bu görüşme Glasgow'da olacak. Temaslarımız devam ediyor" dedi.
DİĞER ALTERNATİFLER MASADA
"Türkiye hiçbir zaman çaresiz kalmamıştır. Savunma sanayii ürünlerinin bir kısmını kendimiz üretiyoruz" diyen Çavuşoğlu, "Bu F-35, F-16 konularında da geçerli. ABD satmak istemezse, Su-35, Su-57 dahil diğer seçenekler devreye girer. Kendi uçağımızı üretene kadar ihtiyacımızı sağlarız" dedi.