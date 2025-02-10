Bayırbucaklı Türkmenler köylerine kavuştu

Suriye'nin Lazkiye iline bağlı Bayırbucak bölgesindeki Türkmenler, uzun yıllar sonra köylerine dönerek bir yandan evlerine kavuşmanın mutluluğunu, diğer yandan yıkık dökük evlerle karşılaşmanın üzüntüsünü yaşıyor. Ülkedeki iç savaş sürecinde sadece Nisibin köyünde şehit düşen 29 Türkmen, saygı ve dualarla anıldı. Caminin duvarlarına Özgür Suriye Ordusu ve Türk bayrakları asıldı. Lazkiye Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dekanı Yusuf Kara Ali, 14 yıl aradan sonra hasret kaldıkları Nisibin köyüne kavuşmanın büyük mutluluğunu yaşadığını söyledi.