Baykar Polonyalılara da jest yaptı

Baykar, Polonya'da Ukrayna için Bayraktar TB2 alınması amacıyla toplanan bağışların Ukrayna'daki yardım kuruluşlarına iletilmesini isteyerek, Ukrayna'ya Bayraktar TB2 bağışlama kararı aldı. Polonya'daki yardım kampanyasının organizatörü ve gazeteci Slawomir Sierakowski'ye Baykar tarafından gönderilen mektupta, Polonyalıların topladığı yardımların Ukrayna'daki yardım kuruluşlarına yönlendirilmesi teklif edilerek bu ülkeye ücretsiz "Bayraktar TB2" insansız hava aracı sağlanacağı kaydedildi. Baykar, Ukrayna ve Litvanya'daki kampanyalara karşılık olarak toplam 4 Bayraktar TB2'yi hibe edip, toplanan kaynağın da Ukrayna halkı için kullanılmasını istemişti.