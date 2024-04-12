Bayramda da katletmeye devam etti

İsrail ordusu Ramazan Bayramı'nın ikinci gününde de katlaimalrına devam etti. Nuseyrat ve Şati mülteci kampları ile Refah'a düzenlenen saldırlarda 20'ye yakın kişi öldü. İsrail savaş uçaklarının Gazze'nin orta kesimindeki Nuseyrat Mülteci Kampı'ndaki bir evi bombalaması sonucu 5 sivil yaşamını yitirdi ve birçok kişi yaralandı. Nuseyrat Mülteci Kampı'ndaki bazı noktaları bombardıman çemberine alarak yerle bir eden İsrail savaş uçakları, kamptaki Nün Nureyn Camisi ile Muaz bin Cebel Camisi'ni hedef aldı. İsrail ordusu, savaş uçaklarıyla bombaladığı Nuseyrat Mülteci Kampı'nın bazı bölgelerine karadan da tanklarla girdi. Haberde, İsrail ordusunun Gazze kentindeki Şati Mülteci Kampı'ndaki evleri denizden bombalaması sonucu çok sayıda kişinin öldüğü ancak sayılarının belirlenemediği vurgulandı. Refah'a düzenlene saldırılarda da 11 kişi hayatını kaybetti.