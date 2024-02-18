Bebekleri hastanede çürümeye terk ettiler

İsrail'in 134 gündür Gazze'de işlediği savaş suçları gün yüzüne çıkmaya devam ediyor. İşgalci İsrail ordusu, 10 Kasım 2023'te, Nasr Çocuk Hastanesi ile Er-Rantisi Hastanesi'ni kuşatmış ve sağlık personelini hastaneleri terk etmeye zorlamıştı. İsrail ordusunun Nasr Mahallesi'nden çekilmesiyle, hastanedeki prematüre bebek servisindeki büyük yıkımın boyutu ve ölüme terk edilen bebeklerin "şoke eden" görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, hastanenin yıkılmış duvarları, kullanılmaz hale gelmiş tıbbi ekipmanlar ve yataklar üzerinde çürümüş bebek cesetleri yer alıyor.Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi Genel Müdürü İsmail es-Sevabite, "Doktorlar silah zoruyla hastaneden çıkarıldı. 20 gün sonra hastaneye geri döndüklerinde ise hasta çocukların hepsinin öldüğünü ve cesetlerinin çürüyüp kurtlandığını gördüler" diye konuştu. İşlenen bu katliamın uluslararası insancıl hukuka, Cenevre Sözleşmesi'ne ve tüm uluslararası anlaşmalara aykırı olduğunu vurgulayan Sevabite, bu suçun sorumlusunun İsrail, ABD ve uluslararası toplum olduğunu kaydetti.