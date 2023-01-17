Becirovic: "Bosna Hersek NATO'ya doğru ilerliyor"

SIRP LİDER DODİK'TEN BECİROVİC'E TEPKİ

Bosna Hersek'in iki entitesinden Sırp Cumhuriyeti'nin (RS) Başkanı Milorad Dodik, Srna haber ajansına yaptığı açıklamada, Becirovic'in NATO açıklamalarına tepki gösterdi.

Dodik, "NATO liderlerinin, sadece bir üyenin Devlet Başkanlığı Konseyinin görüşlerini ifade edemeyeceği ve bu konuda bir anlaşma olmazsa Bosna Hersek'i temsil edemeyeceği gerçeğini göz ardı ederek toplantının bu biçimine karar vermiş olmaları endişe vericidir." diye konuştu.

"Bosna Hersek'in NATO'ya katılmadığını ve bunun RS'nin iyi bilinen bir tutumu" olduğunu vurgulayan Dodik, "Becirovic'in bahsettiklerinin hiçbiri Devlet Başkanlığı Konseyinden geçmedi, geçemez de. Becirovic'in Brüksel'den yolladığı tüm 'güzel haberler' sadece onun gibi siyasi düşünceleri olanlar için iyidir. Bu, RS içinde bulunduğu sürece Bosna Hersek için iyi bir haber değil." dedi.