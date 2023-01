Becirovic: "Bosna Hersek NATO'ya doğru ilerliyor"

Denis Becirovic, Devlet Başkanlığı Konseyi Boşnak üyesi olarak seçildikten sonra ilk yurt dışı ziyaretini Brüksel'e gerçekleştirdiğini kaydederek, bu ziyaretin stratejik ve sembolik öneminin olduğunu vurguladı.

Ülkesinin NATO üyeliği yoluna ilişkin değerlendirmelerde bulunan Becirovic, "Bosna Hersek'in bir an önce NATO'ya ve Avrupa Birliği'ne girmesi için elimden gelen her şeyi yapacağım. Bunlar bizim stratejik hedeflerimiz. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile bugün yaptığımız görüşmenin ardından ülkemizdeki tüm insanlar için olumlu ve cesaret verici bir haberim var; Bosna Hersek yalnız değil ve durdurulamaz bir şekilde NATO'ya doğru ilerliyor. Bugün, NATO Genel Sekreteri'ne, Bosna Hersek'in bir an önce NATO'ya üye olması için yetkim dahilinde her şeyi yapacağımı söyledim." ifadelerini kullandı.