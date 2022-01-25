Bedeli ağır olur

ABD, İngiltere, Almanya
, Fransa
, İtalya
, Polonya ve Avrupa Birliği
(AB) liderleri ile NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg
, Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan krizi görüştü. Video konferans aracılığıyla yapılan toplantı yaklaşık 1 saat 20 dakika sürdü. Görüşmede, Rusya'nın Ukrayna'yı işgali durumunda hızla "benzeri görülmemiş" yaptırımlar uygulanması kararlaştırıldı.
'TAM BİR BİRLİK İÇİNDEYİZ'
Toplantı sonrasında bir açıklama yapan ABD Başkanı Joe Biden
, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasına engel olma konusunda Batı ülkeleri arasında tam bir birlik olduğunu söyledi. İngiltere Başbakanı Boris Johnson
'ın ofisinden de "Liderler artan Rus düşmanlığı karşısında uluslararası birliğin öneminde anlaştı" denildi. Almanya Başbakanı Olaf Scholz
, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırması halinde bunun "ağır sonuçları" olacağını söyledi. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg de Moskova'nın Ukrayna'ya yönelik saldırganlığını daha da artırmasının "ağır bedelleri" olacağını belirtti.