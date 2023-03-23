Beethoven’ın saç telleri ortaya çıkardı! Hastalığı 200 yıl sonra belli oldu...

Bilim insanları amaçlarının, Beethoven'ın 20'li yaşlarının ortalarından sonlarına doğru başlayan ve sonunda 1818'de işlevsel olarak sağır olmasına yol açan ilerleyen işitme kaybı dahil sağlık sorunlarına ışık tutmak olduğunu belirtti. Ekip ayrıca Beethoven'ın kronik sindirim şikayetlerinin ve 1827'de ölümüyle sonuçlanan ciddi karaciğer hastalığının olası genetik nedenlerini de araştırdı. 5 kaynaktan gelen saç tutumlarının DNA incelemesi sonucunda Betthoven'ın genetiğinin karaciğer hastalıkları konusunda genetik risk faktörleri içerdiği ve ünlü bestecinin Hepatit B olduğu belirlendi.

Beethoven'ın kendi notlarına dayanarak aşırı alkol tükettiğini de belirten bilim insanları, çalışmayla ilgili basın açıklamasında "1821 yazında Beethoven, karaciğer hastalığının bir belirtisi olan en az iki sarılık atağından ilkini geçirdi. Siroz uzun zamandır 56 yaşındaki ölümünün en olası nedeni olarak görülüyor" ifadelerini kullandı.

SEKİZ SAÇ ÖNREĞİNDEN BEŞİ BEETHOVEN'A AİT

Bilim insanları İngiltere, kıta Avrupası ve ABD'deki kamu ve özel koleksiyonlardan alınan sekiz saç örneği üzerinde kimlik doğrulama testleri gerçekleştirdi. Beethoven'a ait olmadığı tespit edilen saç tellerini çalışma dışı bırakan ekip, beş kaynaktan gelen saç tellerinin Beethoven'a ait olduğunu belirledi.

Gelmiş geçmiş en ünlü ve en etkileyici bestecilerden biri olarak kabul edilen Ludwig van Beethoven, 1770 yılında Almanya'nın Bonn şehrinde doğdu ve 56 yaşında 1827'de Viyana'da öldü.

