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Giriş Tarihi: 11.11.2021 16:45

Belarus Polonya sınırında tansiyon yükseliyor: Avrupa'nın yaptırım tehdidine yanıt...

AA
Belarus Polonya sınırında tansiyon yükseliyor: Avrupa’nın yaptırım tehdidine yanıt...

Avrupa ülkelerine gitmek isteyen çok sayıda düzensiz göçmenin Belarus üzerinden AB üyesi Polonya'ya geçmek istemesi, Belarus Polonya sınırında tansiyonu yükseltmişti. Batı'nın Belarus’a yaptırım tehdidinde bulunmasının ardından Belarus'tan yanıt geldi. Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, "Avrupa'yı ısıtıyoruz, hala sınırı kapatacakları konusunda bizi tehdit ediyorlar. Peki ya doğal gazı kesersek ne olur?" dedi.

Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, Batı'nın Belarus'a yaptırım uygulamadan önce, Belarus üzerinden Avrupa'ya giden doğal gaz sevkiyatını "düşünmesi" gerektiğini belirterek, "Avrupa'yı ısıtıyoruz, hala sınırı kapatacakları konusunda bizi tehdit ediyorlar. Peki ya doğal gazı kesersek ne olur?" dedi.

"BİR PROVOKASYON YARATMAYA ÇALIŞIYORLAR"

Lukaşenko, başkent Minsk'te gerçekleştirdiği kabine toplantısında, Belarus'un Polonya sınırında yaşanan göçmen krizine dair değerlendirmelerde bulundu.

Polonya sınırındaki göçmenlere Ukrayna'nın doğusundaki Donbas'tan silah sevkiyatına yönelik teşebbüslerde bulunulduğunu anlatan Lukaşenko, "Silahlar ne işe yarayacak? Bir provokasyon yaratmaya çalışıyorlar. Askerlerimizi, ordularımızı karşı karşıya getirmek istiyorlar. Bu nedenle sınırımız etrafında kontrolü sağlayarak göçmenlere silah temin edilmesini önlemeliyiz." diye konuştu.

NATO ve Polonya ordularının Belarus sınırındaki faaliyetlerinin de dikkatlice takip edilmesi gerektiğine işaret eden Lukaşenko, "15 bin asker, tank, zırhlı araç, helikopterler ve uçakları kimseyi uyarmadan küstahça sınırımıza kadar çektiler. Bunları görüp bir karşı plan hazırlığı yapmalıyız." ifadelerini kullandı.

Konuşmasında, Avrupa Birliği'nin Belarus'a yönelik yaptırım hazırlığına da değinen Lukaşenko, şunları kaydetti:

"Eğer biz de Belarus üzerinden (nakliye yolları) geçişleri kapatırsak ne olur? Ukrayna üzerinden geçilemez çünkü Rusya sınırı kapalı. Baltık ülkeleri üzerinden geçen yollar da yok. Yamal-Avrupa doğal gaz boru hattı da Belarus üzerinden geçiyor ve bu rota üzerinden Batı'ya giden Rus gazı hacmi önemli oranda artmış durumda. Avrupa'yı ısıtıyoruz, hala sınırı kapatacakları konusunda bizi tehdit ediyorlar. Peki ya doğal gazı kesersek ne olur?"

Lukaşenko, Belarus makamlarının başta kadın ve çocuklar olmak üzere sınırdaki göçmenlere yardım etmeleri gerektiğini de sözlerine ekledi.

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Belarus Polonya sınırında tansiyon yükseliyor: Avrupa'nın yaptırım tehdidine yanıt...
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