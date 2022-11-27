Belaruslu bakanın şüpheli ölümü

BELARUS Dışişleri Bakanı Vladimir Makey'in ani ölümü ülkede şok etkisi yarattı. 64 yaşındaki Makey'in ölüm nedeniyle ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmazken, bakanlığın resmi internet sitesinde de herhangi bir bilgi yayınlanmadı. 2012'den beri görevde olan Makey'in önceki gün yayınlanan fotoğraflarda sağlığının yerinde olduğu görülmüştü. İngiliz basınında, Makey'in Ukrayna savaşında önemli bir rolü olduğu hatırlatılırken, 'gizemli ölüm' yorumları yapıldı. Makey bugün Rus mevkidaşı Sergei Lavrov ile görüşecekti.