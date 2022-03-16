Rusya Ukrayna savaşı için Belarus’tan yola çıktılar: Şunu çok iyi biliyoruz...

Rusya - Ukrayna savaşı 21. gününde etkisini artırarak devam ediyor. Bir yandan Rusya'nın saldırıları sürerken bir yandan da savaşın sona ermesi için uzlaşma çalışmaları devam ediyor. Rusya'nın süren saldırıları sonrasında Lviv'e gelen Belaruslu savaşçılar, Ukrayna tarafında mücadeleye katılmak için Kiev trenine binerek Lviv'den ayrıldı.

Lviv'e geldikten sonra silahları ve kamuflajları ile Tren İstasyonu'na gelen 20 Belaruslu savaşçı, Ukrayna ordusunun kendilerine vereceği görevi yerine getirmek için hazır olarak bekliyor.