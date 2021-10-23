Belarus’un intikam planı

BELARUS
, Avrupa
Birliği'nin (AB) yaptırımlarına karşı intikam için göçmenlere turist vizesi vererek ülkeye alıp oradan da yasa dışı şekilde sınırı geçmelerine yardımcı olmakla suçlanıyor. BBC, önce Suriye'den Irak'a, oradan da Belarus üzerinden Almanya
'ya giden bir grubun yolculuğunu izledi. Gruptaki İdris isimli göçmen, Belarus lideri Alexander Lukaşenko yeni ve daha güvenli bir yol önermeseydi, Suriye'den ayrılıp Avrupa'ya gitmeye cesaret edemeyeceğini itiraf etti. Lukaşenko AB'yi "Göçmenlerin ve uyuşturucu kaçakçılarının AB üye ülkelerine geçişlerini artık durdurmayacağım" diye tehdit etmişti.