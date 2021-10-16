Belçika 3 aydır sel felaketinin yıkımıyla boğuşuyor

"HER ŞEY ÇOK YAVAŞ İLERLİYOR"

Belçika Kızıl Haç Yetkilisi Vinno Leticia AA muhabirine, "3 ayda fazla değişiklik olmadı. Yetkililer buraya gelip hiçbir şey yapmadı." ifadelerini kullandı. Leticia, evlerde gaz saati ve boruları hasar gördüğü için evlere doğal gaz verilemediğini belirterek, "Bazı insanlar evlerine döndüler ama çok zor durumdalar." diye konuştu. "Her şey yavaş ilerliyor. Önümüzde kış çok yakın. Bu duruma acil çözüm bulunması gerekli." diyen Leticia, Kızılhaç'ın 1 Ağustos'tan beri hizmet verdiğini, Mart 2022'ye kadar öğle ve akşam yemeği dağıtmaya devam edeceğini kaydetti.