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Giriş Tarihi: 11.12.2021 17:18

Belçika mahkemelerinde başörtüsü kararı! Bundan sonra…

SABAH.COM.TR DIŞ HABERLER
Belçika mahkemelerinde başörtüsü kararı! Bundan sonra…

Belçika’da hükümet, mahkemelerde uygulanan başörtüsü yasağına karşı emsal bir karar verdi. Yapılan yeni düzenleme ile mahkeme salonlarındaki başörtüsü yasağı rafa kaldırıldı.

Belçika'da hükümet, yeni yasal düzenlemeyi duyurdu. Hükümeti, Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi'nin uyarısı üzerine, mahkemelerde başörtüsü takılmasını yasaklayan ceza yasasının 759'uncu maddesini değiştirdi.

Müslüman bir kadının, 2018 yılında başörtüsünü çıkarmadığı gerekçesiyle mahkeme salonuna alınmaması nedeniyle Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne (AİHM) başvurmasının ardından gündeme gelen başörtüsü yasağı, uzun zamandan bu yana tartışma konusu olmuştu.

"İNANÇ ÖZGÜRLÜĞÜ İHLAL EDİLİYOR"

Strasbourg'daki mahkeme, Belçika'yı "inanç özgürlüğünü ihlal ettiği" gerekçesiyle mahkum etti. Bu kararın ardından mahkemelere bu konuda AİHM kararına işaret eden bir genelge gönderildi. Bu genelgenin ardından bazı hakimler, mahkeme salonuna başörtüsü takılmasına göz yumarken, bazıları ise yasak kararını uygulamaya devam etti.

Ancak bir düzene oturtulmayan bu uygulamayla birlikte, başörtüsü takan Müslüman kadınlardan şikayetler gelmeye devam etti.

Belçika Fırsat Eşitliği Merkezi (UNIA) yöneticisi Els Keytsman, yaptığı açıklamada, bazı kadınların, mahkemenin nihai kararını etkileyeceği korkusuyla mahkeme salonlarında başörtülerini çıkardığını söyledi.

Bunu "tahammül edilemez bir durum" olarak değerlendiren Belçikalı yetkili, bu nedenle UNIA'nın, Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi'nin, gerekli yasal değişikliğin yapılması konusundaki uyarısını hükümete hatırlatmaya devam ettiğini belirtti.

Bu uyarıların ardından Belçika hükümeti, 19. yüzyıldan kalan ceza yasasının 759'uncu maddesinde değişikliğe gitti.

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Belçika mahkemelerinde başörtüsü kararı! Bundan sonra…
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