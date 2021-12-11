Belçika mahkemelerinde başörtüsü kararı! Bundan sonra…

Belçika'da hükümet, yeni yasal düzenlemeyi duyurdu. Hükümeti, Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi'nin uyarısı üzerine, mahkemelerde başörtüsü takılmasını yasaklayan ceza yasasının 759'uncu maddesini değiştirdi.

Müslüman bir kadının, 2018 yılında başörtüsünü çıkarmadığı gerekçesiyle mahkeme salonuna alınmaması nedeniyle Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne (AİHM) başvurmasının ardından gündeme gelen başörtüsü yasağı, uzun zamandan bu yana tartışma konusu olmuştu.

"İNANÇ ÖZGÜRLÜĞÜ İHLAL EDİLİYOR"

Strasbourg'daki mahkeme, Belçika'yı "inanç özgürlüğünü ihlal ettiği" gerekçesiyle mahkum etti. Bu kararın ardından mahkemelere bu konuda AİHM kararına işaret eden bir genelge gönderildi. Bu genelgenin ardından bazı hakimler, mahkeme salonuna başörtüsü takılmasına göz yumarken, bazıları ise yasak kararını uygulamaya devam etti.

Ancak bir düzene oturtulmayan bu uygulamayla birlikte, başörtüsü takan Müslüman kadınlardan şikayetler gelmeye devam etti.