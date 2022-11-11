Belçika: Türkiye bölgede önemli bir aktör

Belçika Dışişleri Bakanı Hadja Lahbib, Yunanistan'ın başkenti Atina'ya resmi ziyarette bulundu. Lahbib, görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında, Türkiye'nin diğerlerine benzemeyen bir komşu olduğunu ifade etti. Türkiye'nin NATO üyeliğine işaret eden Lahbib, "Türkiye bölgede önemli bir aktör" ifadesini kullandı. Lahbib, Yunanistan ile Türkiye arasındaki gerginlikten duyduğu üzüntüyü dile getirerek, "Tansiyonun düşürülmesi ve diyalog, bu tür ikili sorunların çözülmesi için tek yoldur" diye konuştu.