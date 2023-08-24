Belçika’da Adalet Bakanı’nın misafirlerinden akılalmaz hareket! Nöbet tutan polisin aracına…

Belçika Adalet Bakanı Vincent van Quickenborne'un misafirleri, evinin yanına park edilmiş polis minibüsüne tuvaletlerini yaptı, savcılık "emniyet güçlerine hakaret" soruşturması başlattı. Yerel basına göre, 14 Ağustos'ta Adalet Bakanı van Quickenborne, 50. yaşına basması nedeniyle Kortrijk'taki evinde doğum günü partisi verdi.

POLİS MİNİBÜSÜNÜ TUVALETE ÇEVİRDİLER

Partiye Başbakan Alexander de Croo'nun da aralarında olduğu üst düzey birçok davetli katıldı. Gecenin sonlarına doğru, alkolü fazla kaçırdığı anlaşılan 3 kişi bakanın evinden çıkarak, evinin etrafında nöbet tutan polis minibüsüne idrarını yaptı.