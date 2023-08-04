Belçika’da akılalmaz görüntüler: Cezaevini fareler bastı!

Belçika'da cezaevlerindeki elverişsiz koşullar sık sık ülke gündeminde yer alıyor. Sene başında ülke genelinde cezaevi çalışanları ücretlerinin ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi gibi taleplerle bir günlük greve gitmişti.

Avrupa Konseyi İşkenceyi ve İnsanlık Dışı veya Aşağılayıcı Muamele ve Cezayı Önleme Komitesi (CPT), 29 Kasım 2022'deki raporunda, Belçika'daki cezaevlerinde aşırı kalabalık, yetersiz sağlık ve temizlik hizmetleri ile mahkumlar arası şiddet gibi süregelen sorunlar olduğunu bildirmişti.