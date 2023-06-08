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Giriş Tarihi: 8.6.2023 12:21

Belçika’da akılalmaz olay! 6 aylık bebek feci şekilde can verdi

Belçika’nın Charleroi kentinde kan donduran bir olay yaşandı. Ülke basınında yer alan haberlere göre hastane çalışanı anne, işe geldiğinde bebeğini kreşe bırakmayı unuttu. Güneş altında araç içinde unutulan bebek boğularak can verdi.

AA
Belçika’da akılalmaz olay! 6 aylık bebek feci şekilde can verdi

Belçika'nın Charleroi kentinde annesinin arabada unuttuğu 6 aylık bebek yaşamını yitirdi.

TÜM GÜN ARAÇTA KİLİTLİ KALDI

Yerel basında çıkan haberlere göre, Charleroi kentindeki Saint-Joseph de Gilly hastanesi çalışanı anne, bebeğini hastanenin kreşine bırakmak yerine arabada unuttu. 6 aylık olduğu belirtilen bebek, 17.30 sularında çevredekiler tarafından fark edildi.

Polis ve ilk yardım ekipleri olay yerine intikal etti ancak tetkikler neticesinde sabah saatlerinden itibaren güneşin altında arabada kapalı kalan bebeğin hayatını kaybettiği belirlendi.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, bebeğin kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılması bekleniyor.

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Belçika’da akılalmaz olay! 6 aylık bebek feci şekilde can verdi
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