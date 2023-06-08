Belçika’da akılalmaz olay! 6 aylık bebek feci şekilde can verdi

Polis ve ilk yardım ekipleri olay yerine intikal etti ancak tetkikler neticesinde sabah saatlerinden itibaren güneşin altında arabada kapalı kalan bebeğin hayatını kaybettiği belirlendi.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, bebeğin kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılması bekleniyor.