Belçika’da alkol yasağı: 22.00-07.00 saatleri arası satış yok!

22.00-07.00 SAATLERİ ARASI SATIŞ YOK

Akşam saatlerinden itibaren de Belçika'daki tüm akaryakıt istasyonlarında her türlü alkollü içkinin satışına yasak getirilecek. Yasak, akşam saat 22:00 ile sabah 07:00 saatleri arasında geçerli olacak.

Yeni düzenleme ile hastane kantinlerinde de alkollü içki satılamayacak. İçecek otomatlarından soğuk bira ya da şarap almak artık mümkün olmayacak, ancak hastane restoranlarında alkollü içki satışına yasak getirilmeyecek.