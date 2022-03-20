Belçika’da araç karnavala daldı

BELÇİKA
'DA karnaval için toplanan kalabalığa aracın dalması sonucu 6 kişi hayatını kaybetti. La Louviere
bölgesinde bir araç karnaval düzenlemek için sabahın erken saatlerinde toplanan kalabalığın arasına daldı. Aracın çarpmasıyla aralarında bir çocuğun da olduğu en az 6 kişinin öldüğü, 10 kişinin ağır, 24 kişinin hafif yaralandığı aktarıldı. Yerel basında yer alan haberlerde, ağır yaralananların sayısının 20'den fazla olduğu, 70 kişinin olaydan etkilendiği belirtildi. Aracın sürücüsü polis tarafından gözaltına alındı. Araçta bulunan ve kaçan iki gencin ise polis tarafından arandığı kaydedildi. Mevcut aşamada olayın terör saldırısı olduğuna dair kanıt bulunmadığı belirtildi.