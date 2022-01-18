Belçika’da bakıcı dehşeti! 4 yaşındaki çocuğun cansız bedeni böyle bulundu

Dean'in annesi Elke Verberckmoes daha önce bir televizyon kanalına yaptığı açıklamada, Dave De Kock'un iki çocuğuna da düzenli olarak baktığını ve çocukların bakıcılarıyla iyi vakit geçirdiklerini ifade etmişti.

BİR ÇOCUĞUN DAHA KATİLİ ÇIKTI

Belçikalı savcılar, Dave De Kock'un daha önce 2 yaşındaki bir çocuğu öldürmekten 10 yıl hapis cezasına çarptırıldığını ve Aralık 2018'de cezasının sona erdiğini açıklamıştı.