Belçika’da çiftçiler Başbakan De Croo’nun evinin yolunu kapattı

Belçika basınına göre, 20 kişilik çiftçi grubu, dün gece saatlerinde De Croo'nun Flaman Bölgesi'ndeki konutunun girişini traktörleriyle bloke etti.

Flaman çiftçilerin protestosunu gören De Croo, göstericilerle görüştü.

Çiftçilerin sorunlarını dinleyen De Croo, protestocuları gelecek hafta tarımdaki sorunlar konusunda Brüksel'de yapılacak toplantıya davet etti.

Yaklaşık 1 saat kadar süren protestoya polis müdahalede bulunmadı.

Başbakan De Croo, geçen hafta da çiftçi temsilcileri ile görüşmüştü.

Diğer Avrupa ülkelerinde olduğu gibi Belçika'da da çiftçiler son dönemde yoğun protestolar düzenliyor.

Çiftçiler, 1 Şubat'ta Brüksel'de AB Liderler Zirvesi düzenlenirken büyük bir protesto düzenlemiş, başta Avrupa Parlamentosu (AP) çevresi olmak üzere şehrin ana yollarını 1000'den fazla traktörle trafiğe kapatmıştı.

AP binasının önündeki Lüksemburg Meydanı'nda tekerlek, tezek ve odun yakan çiftçiler, çevreye taş, yumurta ve torpil fırlatmıştı.

Çiftçiler Belçika'da bazı süpermarket zincirlerinin dağıtım merkezlerinin yollarını ve girişlerini de traktörleriyle bloke ederek ürün tedarikinde aksamalara neden olmuştu.

Belçikalı çiftçiler, artan üretim maliyetleri karşısında tarımsal ürünlere daha yüksek fiyat ödenmesini istiyor.

Hükümetten daha fazla destekleme talep eden çiftçiler, Avrupa Birliğinin (AB) çevre ve iklim politikaları ile ucuz ithal ürünlerden rahatsızlık duyuyor.

Öte yandan, Belçika hükümeti, çiftçilere destek sağlamak üzere yeni bir dayanışma mekanizması üzerinde çalışmalarını sürdürüyor.