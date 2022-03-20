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Giriş Tarihi: 20.3.2022 12:59 Son Güncelleme: 20.3.2022 13:00

Belçika'da facia! Karnavalın içine dalan araba biri çocuk 4 kişinin ölümüne neden oldu

AA
Belçika’da facia! Karnavalın içine dalan araba biri çocuk 4 kişinin ölümüne neden oldu

Belçika'da düzenlenen bir karnavalda, kalabalığın arasına bir anda hızlanarak bir araç girdi. Yaşanan facia nedeniyle biri çocuk olmak üzere 4 kişi yaşamını yitirrken, 32 kişi yaralandı. Yaralılardan 12'sinin durumunun ağır olduğu ifade edildi. Sürücü gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Ulusal basındaki haberlere göre, karnaval eğlenceleri düzenlemek üzere Strepy kasabasında saat 05.00 civarında sokakta toplanan kişilerin arasına hızla giden bir araç girdi. Aracın çarpmasıyla aralarında bir çocuğun da olduğu 4 kişi öldü.

20 KİŞİ YARALANDI

La Louviere Belediye Başkanı Jacques Gobert, olayda 12 kişinin ağır, 20 kişinin de hafif yaralandığını duyurdu. Aracın insanlara çarptıktan sonra yoluna devam ettiğini belirten Gobert, aracı bir süre sonra durdurabildiklerini aktardı.

"ARAÇ GİDEREK HIZLANDI"

Görgü tanıkları, uzun bir caddede yaklaşık 150 kişinin toplandığını, hızla giden aracın fren yapmadan kabalığın arasına girdiğini söyledi. Olaya şahit olanlardan biri, "Arkamızdan gelen yüksek bir ses duyduk. Araç giderek hızlandı. Bir şeyler olacağını anladık ve araba bir grubun arasına daldı." dedi.

SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI

Aracın sürücüsünün polis tarafından gözaltına alındığı açıklandı. Araçta bulunan iki gencin ise kaçtığı, polis tarafından arandıkları kaydedildi. Sürücünün kimliği ve olay hakkında bilgi verilmedi.

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Belçika'da facia! Karnavalın içine dalan araba biri çocuk 4 kişinin ölümüne neden oldu
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