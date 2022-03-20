Belçika’da facia! Karnavalın içine dalan araba biri çocuk 4 kişinin ölümüne neden oldu

Ulusal basındaki haberlere göre, karnaval eğlenceleri düzenlemek üzere Strepy kasabasında saat 05.00 civarında sokakta toplanan kişilerin arasına hızla giden bir araç girdi. Aracın çarpmasıyla aralarında bir çocuğun da olduğu 4 kişi öldü.

20 KİŞİ YARALANDI

La Louviere Belediye Başkanı Jacques Gobert, olayda 12 kişinin ağır, 20 kişinin de hafif yaralandığını duyurdu. Aracın insanlara çarptıktan sonra yoluna devam ettiğini belirten Gobert, aracı bir süre sonra durdurabildiklerini aktardı.