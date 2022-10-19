Belçika’da havalimanındaki grev izdihama neden oldu: 5 yaralı





TÜRKİYE'YE ÇOK SAYIDA UÇUŞ YAPILAMADI

Belçika'da yaşayan Türkler ve Türkiye'ye tatile gitmek isteyen diğer turistler için uygun fiyatlarıyla tanınan Charleroi Havaalanı'nda Türkiye varışlı birçok uçuş da iptal edilmiş oldu. Grev nedeniyle mağdur olan yolculara herhangi bir tazminat verilip verilmeyeceği hakkında bilgi verilmedi. Öte yandan güvenlik personeli grevinin ise ne kadar süreceği bilinmiyor.