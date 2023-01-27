Belçika’da itfaiyeciler çalışma koşullarının iyileştirilmesi için eylem yaptı

Ülkenin farklı şehirlerinden gelen itfaiyeciler, başkent Brüksel'in merkezindeki Arts-Loi Caddesi ile Regent Bulvarı arasındaki kavşakta toplandı.

Havai fişek ve ıslık sesleri eşliğinde toplanan göstericiler, sabah saatlerinden itibaren kent trafiğini önemli ölçüde aksattı.

Göstericiler, 67 olan emeklilik yaşının yıpranma payları göz önüne alınarak daha erkene çekilmesini talep etti.

Saha çalışmaları sırasında giderek artan oranda şiddete maruz kaldıklarına dikkati çeken göstericiler, yaptıkları müdahalelerin sayısı arttığı için personel eksikliği yaşamalarından şikayet etti.

Göstericiler, yerel saatle 15.00'te Belçika Federal İçişleri Bakanı Annelies Verlinden ile görüşecek.