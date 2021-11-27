Belçika’da korkunç cinayet: Gurbetçi Yunus Çalık vahşice öldürüldü

BUNLAR İNSAN OLAMAZ

Baba Aykut Çalık, "Oğlum kendi halinde, sineği bile incitmeyen bir insandı. Korkunç bir cinayet ile karşı karşıya kaldık. Acımız çok büyük" dedi. Ağabey Soner Çalık, "Böyle bir saldırıyı gerçekleştirenler insan olamazlar. Onlar hayvan. Kardeşim onlara bir şey yapmadı. Ailemizle bu kasabada 50 yıldır yaşıyoruz. Olanlara inanamıyoruz. Saldırganların en ağır şekilde cezalandırılmasını ve adaletin yerini bulmasını bekliyoruz" dedi.



CENAZE, KÖYÜNE GÖNDERİLECEK

Yunus Çalık'ın cenazesi, Belçika'da yapılacak otopsi işlemlerinin ardından, toprağa verilmek üzere memleketi Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesine bağlı Elhan köyüne gönderilecek. Alost Belediye Başkanı Christoph D'Haese (N-VA) ise kapsamlı bir soruşturma yürütüldüğünü ifade etti ve olay anı görüntülerinin incelendiğini söyledi.