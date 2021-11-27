Belçika’da koronavirüs alarmı! Gece hayatı yasaklanıyor

Ülkede salgına karşı oluşturulan uzman grubu GEMS'ten sızdırıldığı söylenen bir belgeye göre, ülkede gece hayatının da yasaklanacağı söyleniyor.
Vakaların yayılmaya başladığı süreçte GEMS yetkililerinin çeşitli tedbirler alınması yönünde hükümete çağrıda bulunduğu görüldü. Le Soir tarafından yayınlanan belgede, gece hayatı gibi maske ve sosyal mesafe kurallarını önleyen riskli faaliyetlerin uygulandığı alanların geçici olarak kapatılması önerildi.
Belçika'daki vaka sayılarını azaltmaya yönelik olarak düğünlerde en fazla 50 davetliye izin verilmesi, sinema, tiyatro gibi faaliyet alanlarında maske zorunluluğu, grupların en fazla 5 kişi olacak şekilde toplanılması, uzaktan çalışmaya geçilmesi gibi öneriler de yer aldı.