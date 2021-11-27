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Giriş Tarihi: 27.11.2021 10:04

Belçika’da koronavirüs alarmı! Gece hayatı yasaklanıyor

SABAH.COM.TR DIŞ HABERLER
Belçika’da koronavirüs alarmı! Gece hayatı yasaklanıyor

Belçika’da son haftalarda yükselişe geçen koronavirüs vaka sayıları, ek önlemleri beraberinde getirdi. Avrupa genelinde yaşanan vaka patlamalarının ardından yeni tedbirleri açıklayacak olan Belçika hükümetinin gece kulüplerini kapatma kararını duyurması bekleniyor.

Koronavirüs salgınında Avrupa genelinde vaka sayıları yükseliyor. Yaşanan vaka patlamalarının ardından Belçika hükümeti de alarma geçti.

Ülkede salgına karşı oluşturulan uzman grubu GEMS'ten sızdırıldığı söylenen bir belgeye göre, ülkede gece hayatının da yasaklanacağı söyleniyor.

Vakaların yayılmaya başladığı süreçte GEMS yetkililerinin çeşitli tedbirler alınması yönünde hükümete çağrıda bulunduğu görüldü. Le Soir tarafından yayınlanan belgede, gece hayatı gibi maske ve sosyal mesafe kurallarını önleyen riskli faaliyetlerin uygulandığı alanların geçici olarak kapatılması önerildi.

Belçika'daki vaka sayılarını azaltmaya yönelik olarak düğünlerde en fazla 50 davetliye izin verilmesi, sinema, tiyatro gibi faaliyet alanlarında maske zorunluluğu, grupların en fazla 5 kişi olacak şekilde toplanılması, uzaktan çalışmaya geçilmesi gibi öneriler de yer aldı.

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Belçika’da koronavirüs alarmı! Gece hayatı yasaklanıyor
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