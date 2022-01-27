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Giriş Tarihi: 27.1.2022 11:23 Son Güncelleme: 27.1.2022 11:32

Belçika’da öğretmen skandalı! Öğrencisi yerden yere fırlattı

SABAH.COM.TR DIŞ HABERLER
Belçika’da öğretmen skandalı! Öğrencisi yerden yere fırlattı

Belçika’da bir okulda yaşanan dayak skandalı, ülke gün demine damgasını vurdu. Ülkenin Anvers kentinde meydana gelen olayda bir okulda öğrenciler arasında kavga çıktı. Kavgayı ayırtma isteyen bir öğretmenin uyguladığı şiddetse tartışma konusu oldu.

Belçika'nın Anvers kentinde bir okulda yaşanan kavga olayı, ülke gündemine oturdu.

ÇOCUĞU YERDEN YERE ATTI

Okulda kavga eden öğrencileri ayırmak için araya giren öğretmenin şiddete başvurduğu anlar sosyal medyada paylaşıldı.

Birbirlerine vuran öğrencilere engel olmak isteyen öğretmen, kavga sırasında yakasından tuttuğu öğrencisini yere fırlattı.

Tartakladığı öğrenciyi yere fırlattıktan sonra kaldırıp tekrar yere fırlatmaya çalışan öğretmenin uyguladığı şiddet görüntüleri ise anbean kaydedildi.

Belçika'da kavga eden öğrenciyi yere fırlatan öğretmene tepki | Video

Görüntülerin büyük tepki çekmesinin ardından ise okul yönetiminden bir açıklama geldi. Açıklamada "Davayı takip ediyor ve ilgililerle görüşüyoruz" ifadeleri kullanıldı.

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Belçika’da öğretmen skandalı! Öğrencisi yerden yere fırlattı
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