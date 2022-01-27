Belçika’da öğretmen skandalı! Öğrencisi yerden yere fırlattı

Tartakladığı öğrenciyi yere fırlattıktan sonra kaldırıp tekrar yere fırlatmaya çalışan öğretmenin uyguladığı şiddet görüntüleri ise anbean kaydedildi.

Belçika'da kavga eden öğrenciyi yere fırlatan öğretmene tepki | Video

Görüntülerin büyük tepki çekmesinin ardından ise okul yönetiminden bir açıklama geldi. Açıklamada "Davayı takip ediyor ve ilgililerle görüşüyoruz" ifadeleri kullanıldı.