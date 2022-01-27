Belçika’da öğretmen skandalı! Öğrencisi yerden yere fırlattı

Birbirlerine vuran öğrencilere engel olmak isteyen öğretmen, kavga sırasında yakasından tuttuğu öğrencisini yere fırlattı.
Tartakladığı öğrenciyi yere fırlattıktan sonra kaldırıp tekrar yere fırlatmaya çalışan öğretmenin uyguladığı şiddet görüntüleri ise anbean kaydedildi.
Belçika'da kavga eden öğrenciyi yere fırlatan öğretmene tepki | Video
Görüntülerin büyük tepki çekmesinin ardından ise okul yönetiminden bir açıklama geldi. Açıklamada "Davayı takip ediyor ve ilgililerle görüşüyoruz" ifadeleri kullanıldı.