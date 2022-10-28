Belçika'da restoranlarda "ışıksız cuma" protestosu!

Brüksel yakınlarındaki Waterloo kasabasında yer alan "La Cuisine du Cote Vert" restoranı da protestoya katılan işletmeler arasında yer aldı.

ENERJİ FİYATLARININ MENÜLERE YANSITILMAMASI ZORLAŞIYOR

Restoran işletmecisi Olivier Pinden, "Enerji fiyatları hepimizi etkilediği için bugün 300 saniyelik ışıkları kapatma eylemine katıldık." dedi.

Müşterileri olduğu için kendilerini şanslı hissettiklerini ifade eden Pinden, "Ancak birçok meslektaşımız zor durumda bulunuyor. Bu yüzden dayanışma gösteriyor ve enerji fiyatlarının yükselmesine karşı birlikte mücadele ediyoruz." diye konuştu.