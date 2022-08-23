Belçika’da sığınmacılar sokaklarda kalıyor

Belçika Federal Sığınmacı Kabul Kurumunun (Fedasil) Brüksel'deki merkezinin önünde neredeyse her sabah yüzlerce kişi toplanıyor.

Uluslararası koruma başvurusu yapabilmek için "Petit Chateau" (Küçük Şato) adı verilen merkezin önünde uzun kuyruklar oluşturan sığınmacılardan her sabah az sayıda başvuru kabul ediliyor.

Sabah ön sıralarda yer alarak başvuru yapmak isteyen sığınmacılar, geceyi kabul merkezinin önünde geçiriyor. Sabahın erken saatlerinde az sayıda başvuru alınmasından sonra geriye kalan yüzlerce kişi polis tarafından kabul merkezinin kapısından uzaklaştırılıyor.

Kabul merkezinin önünde AA muhabirinin konuştuğu birçok sığınmacı, aylardır, haftalardır burada beklediklerini ancak henüz evraklarını bile veremediklerini söyledi. Yüzlerinin görünmesini istemeyen sığınmacılar, hakları olan uluslararası koruma başvurusunu bir an önce yapmak istediklerini dile getirdi.

Çok az başvuru alınmasına gerekçe olarak Belçika'nın sığınma kabul sisteminin doymuş olması gösteriliyor.

Fedasil, merkezinde yaklaşık 700 kişiye barınma imkanı sağlanıyor. Bu kişiler, işlemleri yapıldıkça barınma ve işlemlerin sürdürülmesi için başka yerlerdeki barınma merkezlerine sevk ediliyor.

Ancak Belçikalı yetkililerin verdiği bilgiye göre, birçok Avrupa ülkesi gibi Belçika'ya da yaz başından beri Afrika, Afganistan, Pakistan, Irak gibi birçok ülkeden gelen mülteci sayısındaki artış, Fedasil'in hem Brüksel'deki hem de diğer yerlerdeki sığınmacı kabul merkezlerinde kapasitelerin dolmasına yol açtı.

Bu nedenle merkezlerde artık çok az sayıda başvuru kabul ediliyor. İşlemleri başlayan ve sisteme dahil olanların çoğu da hala kabul merkezlerine alınmıyor.

Bu nedenle henüz işlemi başlamamış kişiler, Fedasil merkezinin önünde gece gündüz beklemeye devam ediyor. Çok sayıda kişi merkezin önündeki caddeye getirdikleri şiltelerin üzerinde sabahlıyor.

Sığınmacıların bu durumu Fedasil ile Brüksel Belediyesini de karşı karşıya getirdi. Brüksel Belediye Başkanı Philippe Close, kurumun bulunduğu bölgede yaşayanlarla sığınmacılar arasında zaman zaman sorunlar ortaya çıkması nedeniyle Fedasil yetkililerinden bir an önce soruna çare bulmalarını istedi.

Federal hükümet de sığınmacıların barınma sorununa çare bulabilmek adına şehirde kullanılmayan kamu binalarının değerlendirilmesi için çalışma başlattı.