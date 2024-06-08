Belçika’da üniversiteye Filistin bayrağı

Belçika'daki Brüksel Özgür Üniversitesi (ULB) öğrencileri, İsrail'in Gazze'deki saldırılarını protesto etti. Yaklaşık 150 ULB öğrencisi üniversite binasına Filsitin bayrağı ve soykırımı lantleyen pankartlar astı. İsrail'in Gazze'deki saldırılarını protesto eden öğrenciler, "Filistin'e özgürlük", "Yaşasın Filistin", "İsrail teröristtir" ve "İsrail suçludur" sloganları attı. Öğrenciler, ellerinde Filistin bayrakları ve boyunlarına astıkları Filistin kefiyesi ile sloganlar eşliğinde üniversite dışına çıkıp çevresinde yürüdükten sonra tekrar kampüse döndü.