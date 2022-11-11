Belçika’dan Dendias’a soğuk duş! Türkiye bölgede önemli bir aktör...

Türkiye'yi her fırsatta ABD ve Avrupalı ülkeklere şikayet eden Yunanistan'a soğuk duş... Ege ve Doğu Akdeniz'de provokatif eylemlerini sürdüren Yunanistan'da Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ile görüşen Belçika Dışişleri Bakanı Hadja Lahbib'in Türkiye ile ilgili açıklamaları dikkat çekti.
TÜRKİYE DİĞERLERİNE BENZEMİYOR
Yunanistan'ın başkenti Atina'ya resmi ziyarette bulunan Lahbib, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ile bir araya geldi. Lahbib, görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında, Türkiye'nin diğerlerine benzemeyen bir komşu olduğunu ifade etti. Türkiye'nin NATO üyeliğine işaret eden Lahbib, "(Türkiye) bölgede önemli bir aktör." ifadesini kullandı.
DİYALOG TEK YOL
Lahbib, Yunanistan ile Türkiye arasındaki gerginlikten duyduğu üzüntüyü dile getirerek, "Tansiyonun düşürülmesi ve diyalog, bu tür ikili sorunların çözülmesi için tek yoldur." diye konuştu. Herkesin uluslararası hukuka uyması gerektiğini ifade eden Lahbib, çatışmadan kaçınılması gerektiğini söyledi.
Lahbib, Ukrayna'daki savaşın ardından gündeme gelen enerji krizine de değinerek, Avrupa'nın Rus doğal gazından bağımsız hale gelmek için büyük bir çaba sarf ettiğini kaydetti.
Dendias ise görüşmede, iki ülkenin NATO, Avrupa Birliği (AB) ve Birleşmiş Milletler (BM) çerçevesindeki iş birliği, ticari ilişkiler, enerji krizi ve bölgesel gelişmeler gibi konuların ele alındığını aktardı.