Belçika’dan Dendias’a soğuk duş! Türkiye bölgede önemli bir aktör...

Türkiye'yi her fırsatta ABD ve Avrupalı ülkeklere şikayet eden Yunanistan'a soğuk duş... Ege ve Doğu Akdeniz'de provokatif eylemlerini sürdüren Yunanistan'da Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ile görüşen Belçika Dışişleri Bakanı Hadja Lahbib'in Türkiye ile ilgili açıklamaları dikkat çekti.