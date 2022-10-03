Belçika’dan enerji firmalarının ‘aşırı karları’na ek vergi

Avrupa ülkeleri yaşanan enerji krizi nedeniyle yeni kararlar alıyor. Belçika, yüksek kazanç sağlayan elektrik üreticileri ve fosil yakıt şirketlerinden 4,7 milyar avro vergi toplamayı planlıyor. Belçika Enerji Bakanı Tinne Van der Straeten, ülkedeki enerji şirketlerinden fazla kazanç vergisi alınmasını içeren teklifini hükümete sundu. Teklife göre, enerji sektöründeki şirketlerin aşırı kazançları vergilendirilecek. Yenilenebilir, nükleer ve kömür gibi kaynaklardan elektrik üretenlerin gelirleri 1 Ocak 2022 ile 31 Aralık 2023 döneminde megavatsaat başına 130 avro ile sınırlandırılacak. Bu firmaların, söz konusu fiyat üzerindeki elektrik satışları "aşırı kazanç" olarak kabul edilecek. Yüksek kar sağlayan fosil yakıt sektöründen de "dayanışma katkısı" adı altında vergi alınacak. Bu katkı doğal gaz, petrol, kömür ve rafineri gibi alanları kapsayacak. Bu uygulamayla elektrik üreticileri ve fosil yakıt şirketlerinden 2022 yılında 1,8 milyar avro, 2023 yılında da 2,9 milyar avro kaynak sağlanacak.