Belçika’dan İsrail’e barut ihraç eden fabrika için karar: Lisansları askıya alındı

Belçika'da Fransızca konuşulan bölgeyi yöneten Valonya Hükümeti Sözcüsü Sylvain Jonckheere, AA muhabirine, Liege kentinde bulunan PB Clermont isimli barut fabrikasına 2023'te verilen ve geçerliliği 18 ay olan lisansların belirsiz süre için askıya alındığını bildirdi.

Jonckheere, Valonya Başbakanı Elio di Rupo'nun konuya ilişkin kararını açıkladığı mektubu da paylaştı.

Mektuba göre, Valonya, 2009'dan bu yana İsrail'in askeri yeteneklerini güçlendirecek herhangi bir teçhizat ihraç etmiyor.

Söz konusu fabrikanın ürettiği barutlar, İsrail ordusunun kullanımı için değil, onlardan üretilen mühimmatın sonrasında Belçika dahil Avrupa Birliği (AB) ülkeleri ve ABD'ye yeniden ihracatı için gönderiliyor.

Mektupta Başbakan di Rupo'nun şu ifadeleri yer aldı:

"Ancak, Uluslararası Adalet Divanının 27 Ocak tarihli kararı ve Gazze Şeridi'ndeki insani durumun kabul edilemez şekilde kötüleşmesi nedeniyle şu anda geçerli olan lisanslar askıya alındı."

Flamanca yayın yapan De Morgen gazetesi, 25 Ocak'ta PB Clermont fabrikasının Kasım 2023'te İsrail'e 16 ton barut gönderdiğini duyurmuştu.

Haberde İsrail'e ait Zim isimli şirketin gemisinin Anvers limanından yola çıkarak, kargoyu Gazze yakınındaki Aşdod limanına teslim ettiği detayları yer almıştı. Olay Valonya Hükümeti'ne yönelik eleştirilere sebep olmuştu.