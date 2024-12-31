Belçika’dan önemli konuk geliyor

Belçika Dışişleri, Avrupa İşleri, Dış Ticaret ve Federal Kültürel Kurumlar Bakanı Bernard Quintin, yarın Türkiye'de olacak. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, görüşmede Suriye'nin yeniden imarı ve mültecilerin geri dönüşlerinin kolaylaştırılması kapsamında desteğin ve yeni yönetimle angajmanını artırmasının öneminin altını çizecek. Suriye'nin kuzeydoğusundaki cezaevlerinde ve kamplarda bulunan DEAŞ mensupları ile yakınlarının vatandaşlığına sahip oldukları ülkeler tarafından geri alınmalarının taşıdığı önemi vurgulayacak.