Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Belçika’dan önemli konuk geliyor
Giriş Tarihi: 1.1.2025

Belçika’dan önemli konuk geliyor

BETÜL USTA BETÜL USTA
Belçika Dışişleri, Avrupa İşleri, Dış Ticaret ve Federal Kültürel Kurumlar Bakanı Bernard Quintin, yarın Türkiye'de olacak. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, görüşmede Suriye'nin yeniden imarı ve mültecilerin geri dönüşlerinin kolaylaştırılması kapsamında desteğin ve yeni yönetimle angajmanını artırmasının öneminin altını çizecek. Suriye'nin kuzeydoğusundaki cezaevlerinde ve kamplarda bulunan DEAŞ mensupları ile yakınlarının vatandaşlığına sahip oldukları ülkeler tarafından geri alınmalarının taşıdığı önemi vurgulayacak.
ARKADAŞINA GÖNDER
Belçika’dan önemli konuk geliyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA