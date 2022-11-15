Belçikalı ‘tek lider’ istiyor

Belçıka'da yapılan anket, toplumun önemli kısmının karmaşık federal yapıda yetkileri dağıtan sistemin yerine siyasi gücün "tek liderde" toplanmasından yana olduğunu gösterdi. Kamu yayın kuruluşu RTBF ile La Libre Belgique gazetesinin anketine katılanların yarısından çoğu mevcut siyasi yönetim sisteminin değiştirilmesinden yana görüş bildirdi.Anketi cevaplayanların yüzde 40'ı, yetkinin tek kişinin elinde toplanmasıyla Belçika'nın daha etkili yönetileceğine inandıklarını söyledi. Tek lider isteyenlerin özellikle gençler olduğu görüldü. 18-34 yaş grubunun yüzde 48'i bu yönde görüş kaydetti.