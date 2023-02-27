Belçika’nın Hatay’da kurduğu sahra hastanesi tedaviye devam ediyor

Belçika'nın ilk kez bir doğal afetten sonra başka bir ülkede bu tür bir misyon üstlendiğini belirten Vandenbroucke, "Açıkçası, kolay bir çalışma değildi. Bunu daha önce hiç yapmadık ve bu yüzden biraz öğrenme süreciydi." diye konuştu. Vandenbroucke, Türkiye'deki sağlık sistemi yetkilileriyle yakın temas halinde olmaya ihtiyaç duyulduğunu dile getirerek, "Her şey yolunda gitti. Yerel yetkililerle iş birliği çok iyi düzeyde." dedi.

Belçika Sağlık Bakanı Vandenbroucke, "Benim için dayanışma, gösterebileceğinizin en iyisini göstermeniz demektir. Bu ülkede iyi bir sağlık sistemimiz var. Bu yüzden depremin ardından Türkiye için yapabileceğimiz en iyi şey hastane göndermekti." değerlendirmesinde bulundu. Vandenbroucke, bu dönemde gösterilen dayanışmanın Türkiye-Belçika ilişkilerine de olumlu yansımasını beklediğini söyledi.