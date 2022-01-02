Belediye başkanı altın bir tabancaya para doldurup halkın üzerine yağdırdı

Filipinler'de Narcavan Belediye Başkanı Luis Chavit Singson, altın kaplama oyuncak bir tabancayla halkın üzerine 'para ateşledi'. Görüntüler kısa sürede 3 milyondan fazla izlenme aldı.
KORONA KURALLARI HİÇE SAYILDI
Halk, pandemi kurallarını ihlal ederek olabildiğince çok para kapabilmek için birbirini ezdi. Kalabalıktakilerin çocuğunun maske takmaması, mesafeye önem vermemesi ve diğer sağlık kurallarını ihlal etmesi çevredekileri endişelendirdi.
SOSYAL MEDYA İKİYE BÖLÜNDÜ
Belediye başkanının resmi hesabından paylaşılan video, kısa sürede 70 binden fazla beğeni aldı. Video 40 binden fazla kere de paylaşıldı. Bazı kullanıcılar belediye başkanını överek, "Altın kalpli bir adamsınız. Halkla çok ilgileniyorsunuz ve çok alçakgönüllüsünüz" dedi. Başka bir kullanıcı ise "Sizi seviyoruz" sözlerine yer verdi.
KENDİNİ SAVUNDU
Ancak kimi kullanıcılar ise korona kurallarına dikkat çekilmediğinden bahsetti. Bir kullanıcı "Keşke pandemi kurallarına uygun bir şekilde hediye verilseydi" dedi. Halkın bir kesimi ise yapılanı küçültücü buldu. Yoksullarla dalga mı geçiyorsunuz? diyen bir kişi yardımın zarflara koyularak yapılmasını gerektiğini söyledi.
Singson ise yalnızca Noel için halkı mutlu etmek istediğini söylerek kendini savundu.