Belediye başkanı altın bir tabancaya para doldurup halkın üzerine yağdırdı

KENDİNİ SAVUNDU

Ancak kimi kullanıcılar ise korona kurallarına dikkat çekilmediğinden bahsetti. Bir kullanıcı "Keşke pandemi kurallarına uygun bir şekilde hediye verilseydi" dedi. Halkın bir kesimi ise yapılanı küçültücü buldu. Yoksullarla dalga mı geçiyorsunuz? diyen bir kişi yardımın zarflara koyularak yapılmasını gerektiğini söyledi.

Singson ise yalnızca Noel için halkı mutlu etmek istediğini söylerek kendini savundu.